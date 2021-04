Aantal opgenomen coronapatiënten opnieuw boven de 2700

Ziekenhuizen behandelen opnieuw meer dan 2700 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Momenteel worden 2706 coronapatiënten opgenomen behandeld, twee meer dan op donderdag. Het is het hoogste niveau sinds begin januari. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag van stijging, binnen een week steeg het totaalaantal opgenomen coronapatiënten met bijna 200.

Het aantal Covid-patiënten op de verpleegafdeling steeg afgelopen etmaal iets, van 1891 naar 1899. Dat is het hoogste aantal sinds half januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde juist iets, van 813 naar 807, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De instroom blijft hoog. Afgelopen etmaal zijn 359 coronapatiënten nieuw opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. In de afgelopen week registreerde het LCPS 2187 nieuwe opnames, wat neerkomt op ruim 312 per dag. Voor de tiende dag op rij komt dat gemiddelde boven de 300 uit.