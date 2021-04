Kamer wil na marathondebat focus weer op toeslagenouders

De aandacht moet weer volop op de toeslagenouders worden gericht, vindt de Tweede Kamer. De voltallige Kamer riep aan het einde van een marathondebat over de toeslagenaffaire het kabinet op de problemen met de compensatie van de slachtoffers op te lossen en “de gedupeerden van het toeslagenschandaal echt op één te zetten”.

Het voorstel was een initiatief van de SP. Partijleider Lilian Marijnissen benadrukte tijdens het debat, dat ging over de vrijgegeven notulen van de ministerraad, al dat het belang van de slachtoffers voorop moest staan. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen moest in het debat meedelen dat minder dan de helft van de mensen die zich voor 15 februari hebben gemeld bij de belastingdienst voor de deadline van 1 mei de compensatie van 30.000 euro krijgen.

In het debat kregen kabinetsleden en coalitiepartijen flinke kritiek. Uit de notulen bleek dat verschillende ministers steen en been klaagden over kritische coalitie-Kamerleden. Ook is er bewust informatie achtergehouden over de toeslagenaffaire waar de Kamer wel om had gevraagd. Het kabinet en de Kamer verschillen wel van mening of dit uit politieke overwegingen gebeurde of niet.

De Kamer nam ook een reeks voorstellen over voor een nieuwe bestuurscultuur en een nieuwe relatie tussen de overheid en burger. Mogelijk gaat die lijst, ingediend door de PvdA en GroenLinks, nog een rol spelen in de kabinetsformatie. Verwacht wordt dat op zeer korte termijn informateur Herman Tjeenk Willink met zijn verslag komt. Tjeenk Willink moest onderzoeken of het onderlinge vertrouwen kon worden hersteld.

Dat vertrouwen is na het vrijgeven van de notulen en het debat van donderdag alleen maar verder weg. DENK diende aan het begin van het debat al een motie van wantrouwen in, maar die kreeg niet veel steun. PVV, SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, DENK, Bij1 en BBB stemden voor. Twee moties van afkeuring kregen meer steun, maar geen meerderheid. Het toch al demissionaire kabinet werd niet aan het wankelen gebracht. Het kabinet beloofde beterschap, en ook de Kamer nam zich voor haar eigen positie serieuzer te nemen.