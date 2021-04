Strafzaak tegen oud-PVV’er Hero Brinkman hervat

De strafzaak tegen voormalig Tweede Kamerlid Hero Brinkman wordt vrijdag in Amsterdam voortgezet. Volgens het OM heeft de oud-PVV’er, die ook een aantal jaar voor de politie werkte, in 2016 vertrouwelijke informatie uit politiesystemen aan De Telegraaf gelekt. De strafzaak zou eigenlijk op 12 maart dit jaar dienen, maar de zaak werd opgeschort omdat Brinkmans advocaat nog een extra getuige wilde horen.

Brinkman is aangeklaagd voor het schenden van het ambtsgeheim in 2016. Hij zat in april 2017 drie dagen in de cel en zijn huis werd doorzocht. De informatie die hij zou hebben gelekt had betrekking op strafrechtelijke onderzoeken naar bestuursleden van een moskee in Amsterdam.

De Telegraaf schreef destijds op basis van de vermeende gelekte informatie van Brinkman dat bestuursleden van de Amsterdamse Arrayan-moskee in beeld waren van opsporingsdiensten vanwege radicalisering en jihadisme.

Brinkman zegt dat hij is tegengewerkt bij de Amsterdamse politie. Het korps zou een hetze hebben gevoerd tegen hem toen hij na zijn Kamerlidmaatschap terugkeerde bij de politie. Die zou hebben geleid tot zijn ontslag.