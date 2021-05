Appartementen ontruimd na ontploffing en brand in Hoogvliet

In een appartementengebouw in Hoogvliet moesten de bewoners van twaalf woningen hun huis verlaten na een ontploffing gevolgd door een brand in een appartement op de derde verdieping. De brandweer moest met speciaal materieel vijf bewoners van het balkon halen.

De rookontwikkeling was groot. Na ongeveer een uur was de brand geblust en konden de bewoners van de niet getroffen woningen terug naar huis. Er vielen geen gewonden. Wel moesten een aantal mensen worden nagekeken door ambulancemedewerkers.

De oorzaak van het incident is nog onbekend.