Amsterdam loopt vol voor kampioensduel Ajax, veel politie te zien

De binnenstad van Amsterdam stroomt zondag behoorlijk vol met Ajax-supporters. Drie kwartier voor aanvang van de mogelijke kampioenswedstrijd van hun club tegen FC Emmen, is het vooral druk op het Rembrandtplein en het gebied rond de Wallen.

Nadat de regen in de ochtend wegtrok, is het buiten aangenaam. De terrasjes zitten bijna overal in de stad al goed vol. Op het Rembrandtplein drinken groepen vrienden met Ajax-shirts bier. De sfeer is gemoedelijk, ook in andere delen van de stad.

Overal is politie zichtbaar, vooral op het Leidseplein. Burgemeester Femke Halsema heeft een noodverordening afgekondigd voor die omgeving. Terrassen op het Leidseplein blijven ook dicht. Op het Leidseplein lopen zondagmiddag wel wat toeristen.

Ook bij het Centraal Station, de Nieuwmarkt en het Rembrandtplein is veel politie bijeen. In de lucht cirkelt een helikopter om de drukte te monitoren.

De omgeving rond het Museumplein is vrijwel uitgestorven. De gemeente heeft sinds 20 april grote hekken om het grasveld geplaatst zodat niemand er meer bij kan. Het grasveld wordt vervangen.

Ook in De Pijp en De Jordaan lopen op straat veel mensen met Ajax-shirts aan. Sommigen zijn op weg naar een terras, anderen bekijken de wedstrijd thuis. “We gaan met een groepje vrienden bij elkaar zitten en daarna even de stad in”, zegt de 25-jarige Daan, die in de Ferdinand Bolstraat met een krat bier in zijn hand loopt. “Het is jammer dat we de titel dit jaar niet uitgebreid kunnen vieren, vooral ook voor de spelers. Maar dat is niet anders.”

Frits, een 55-jarige Ajax-supporter uit De Jordaan, is ervan overtuigd dat het volgende feestje niet lang op zich laat wachten. “In 2026 hebben we de vierde kampioensster op ons shirt, zeker weten”, zegt hij. Elke ster staat voor tien kampioenschappen. Als Ajax de titel tegen FC Emmen binnenhaalt, betekent dat voor Ajax de 35e titel.