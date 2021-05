Den Haan stapt uit 50PLUS, neemt enige Kamerzetel mee

Fractievoorzitter Liane den Haan van 50PLUS verlaat de partij en neemt haar Kamerzetel mee. Dat laat ze donderdag weten in een filmpje op Twitter. Den Haan lag de afgelopen weken in de clinch met het hoofdbestuur.

Met haar vertrek is 50PLUS niet meer vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft de partij twee zetels.

Zaterdag houdt de partij een algemene ledenvergadering, waarin onder meer gesproken wordt over een nieuw hoofdbestuur. Daar zou ook een voorstel voor een interim-bestuur worden ingediend, waarin geen plaats is voor huidige bestuursleden. Maar volgens het zittende bestuur wordt deze niet in stemming gebracht, omdat een interim-bestuur volgens de statuten niet kan. Dit was “de laatste druppel”, zegt Den Haan tegen het ANP. Ze zegt een “fatsoenlijke, eerlijke en democratische partij” te willen. Verder wil Den Haan niet reageren, omdat ze een einde wil maken aan “het moddergooien”.

“Ik blijf als volksvertegenwoordiger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag van 50PLUS. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een Nederland waarin het fijn ouder worden is”, aldus Den Haan op Twitter.

Dit was ook de reden dat ze acht maanden geleden in de politiek ging. Partijvoorzitter Jan Nagel noemde haar toen nog “een sterke kandidaat”, maar de nieuwe lijsttrekker en het bestuur raakten al snel op ramkoers. Voor de verkiezingen van maart dit jaar liep de spanning hoog op, omdat Den Haan een ander standpunt over het pensioenstelsel erop nahield dan in het partijprogramma stond. Nagel zei woensdagavond nog dat de partij met Den Haan “het Paard van Troje heeft binnengehaald”.

Eerder woensdag kwamen er nog vertrouwelijke rapporten naar buiten, waarin de twee kampen binnen de partij elkaar flinke verwijten maakten. “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd”, stond in een interne evaluatie van Den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries. Den Haan zei dat de partij zich moest professionaliseren en een einde moet maken aan de ruzies, roddels en lekken.

Nagel noemde het rapport “bijna beledigend, vol onjuistheden”. Hij maakte daarop zelf een onderzoek bekend over de mislukte verkiezingscampagne. Dat wordt zaterdag besproken tijdens een ledencongres.