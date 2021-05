GGD’en van 1,5 miljoen naar 2 miljoen prikken per week in juni

De GGD’en bereiden zich voor om vanaf eind mei 2 miljoen coronavaccins per week toe te dienen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat gevraagd aan de gemeentelijke gezondheidsdiensten, zegt een woordvoerster van het departement donderdag. De GGD’en kunnen op dit moment 1,5 miljoen prikken per week zetten.

De komende weken worden grote leveringen van vaccins verwacht. Vooral het vaccin van Pfizer/BionTech en Janssen vormen straks de hoofdmoot. Van Janssen is maar één prik nodig.

Als er in een week meer dan 2 miljoen prikken gezet kunnen worden, dan zullen ziekenhuizen dat overschot voor hun rekening nemen, is volgens het ministerie de afspraak. Daarom bereiden ziekenhuizen zich voor om per week een half miljoen prikken te kunnen zetten. Zij zullen niet structureel vaccineren, maar alleen als er meer vaccins zijn geleverd dan de GGD’en aankunnen, aldus de woordvoerster van VWS. De hulp van ziekenhuizen kan per week variëren, omdat ook de leveringen niet gelijkmatig zijn.

Als de prognoses uitkomen, krijgen in juni zeker 8 miljoen mensen een prik. Het gaat dan om de grote bulk mensen tussen de 18 en 60 jaar. Speciale doelgroepen zijn als het goed is al eerder (deels) gevaccineerd. Tot nu toe zijn er ongeveer 5,9 miljoen prikken gezet. Ongeveer 1 miljoen daarvan betrof een tweede prik.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft steeds gezegd dat begin juli iedereen een eerste prik kan hebben gekregen.