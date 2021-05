NOS wil Journaaldreiger Tarik Z. alsnog laten vervolgen

De NOS en NPO willen dat het Openbaar Ministerie alsnog Tarik Z. vervolgt voor bedreiging na een video die hij op Instagram had geplaatst. De omroeporganisaties hadden aangifte gedaan tegen de man die in 2015 met een neppistool de studio van het NOS Journaal binnendrong, maar het OM vond de video niet strafbaar. Via een procedure bij het gerechtshof proberen de NOS en NPO nu alsnog vervolging af te dwingen, meldt de omroep op de website.

In de video van afgelopen februari stelt Z. zich voor als “de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen”. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen te waarschuwen. “Het verschijnen van de video van Tarik Z. heeft veel indruk gemaakt op iedereen die voor de NOS werkt”, zei NOS-directeur Gerard Timmer daar destijds over. “Vanzelfsprekend komen er herinneringen terug. Wat zes jaar geleden door de collega‚Äôs is ervaren, draag je mee. Zoals dat met gevoelens van onveiligheid gaat.”

Z. drong op 29 januari 2015 gewapend met een gaspistool de studio van het NOS Journaal binnen om zendtijd te eisen. Hij werd kort na zijn actie overmeesterd. Z. werd veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk.