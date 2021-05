Rotterdamse ziekenhuizen uiten zorgen over druk rond Songfestival

De Rotterdamse ziekenhuizen Maasstad en Ikazia kunnen niet garanderen dat ze tijdens het Eurovisie Songfestival extra zorg kunnen bieden aan bezoekers, personeel en artiesten van het festival in Ahoy. Volgens bestuurders is het personeel overbelast met de zorg voor coronapatiënten, waardoor acute zorg in het gedrang kan komen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis na berichtgeving van Nieuwsuur.

De twee ziekenhuizen die het dichtst bij Ahoy zitten, maken zich zorgen dat in geval van drank- en drugsmisbruik of incidenten het personeel niet de capaciteit heeft de juiste zorg te bieden. Via een brief hebben ze burgemeester Ahmed Aboutaleb, als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, op de hoogte gebracht van hun bedenkingen bij de 30.000 bezoekers die in Ahoy worden verwacht.

“We vragen om nog eens kritisch te bezien, op basis van een risicoanalyse, of dit hoge aantal bezoekers gewenst is”, aldus de woordvoerster van Maasstad. Ze wijst erop dat het in de regio “ontzettend druk” is in de zorg. “De reguliere zorg is afgeschaald, ic’s liggen vol en zo nu en dan is er een opnamestop voor patiënten.”

Hoewel andere ziekenhuizen bereid zijn om bij te springen, is vooraf verspreiden van patiënten niet altijd een optie. “Iemand op de ic is niet altijd zomaar over te plaatsen. Niet alleen iemand met corona, maar ook iemand die een auto-ongeluk of hartinfarct heeft gehad. Wij zijn altijd open voor iedereen.”

De kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival, dat aangemerkt is als Fieldlab-evenement en dus met publiek wordt georganiseerd, start zaterdag.