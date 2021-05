Vedelaar stopt na de zomer als voorzitter PvdA

Nelleke Vedelaar, de voorzitter van de PvdA, zal zich na de zomer niet verkiesbaar stellen voor een volgende termijn. Dat schrijft ze in een verklaring op de website van de partij.

Vedelaar is sinds eind 2017 voorzitter van de PvdA. Eerder dat jaar had de partij een recordverlies van 29 zetels behaald en moest de fractie verder met 9 Kamerleden. De partij staat er volgens Vedelaar nu beter voor dan toen, maar toch was de uitslag van de afgelopen verkiezingen “een enorme domper”. Ook toen haalde de partij slechts 9 zetels, terwijl eerdere peilingen op zetelwinst wezen. “Als campagneleider van de verkiezingen trek ik me dat aan”, zegt Vedelaar.

Ze denkt dat het voor de partij het beste is als een nieuwe voorzitter zich stort op de “grote opdrachten” waar de partij voor staat. Die opdrachten zijn volgens haar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, het versterken van lokale afdelingen, het bereiken van jongeren en verdere linkse samenwerking.

Op 2 oktober kiest de partij een nieuwe voorzitter.