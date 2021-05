Verjarende koningin Máxima krijgt eigen postzegel

Koningin Máxima krijgt ter ere van haar vijftigste verjaardag op 17 mei een eigen postzegel. Ook haar man, koning Willem-Alexander, kreeg zo’n postzegel toen hij vijftig jaar werd.

Het postzegelvel ‘Koningin Máxima 50 jaar’ telt vijf zegels. Volgens PostNL krijgt het een opvallende indeling doordat de postzegel met het zwart-witportret van de koningin twee keer zo groot is als de postzegels met de kleurenfoto’s. De postzegels worden doorsneden door smalle, geknikte lijnen in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Het zwart-witportret is een privéfoto die normaal op de werkkamer van de koning staat. Ontwerper Maud van Rossum zag de foto tijdens een tv-toespraak van Willem-Alexander en vroeg toestemming om deze afbeelding te gebruiken. “Het is een prachtig beeld, heel intiem”, zegt Van Rossum. “Ik denk niet dat ooit een koningin zo op een postzegel is afgebeeld.” De kleurenfoto’s zijn van fotograaf Robin Utrecht.

De Máxima-zegels, die geschikt zijn voor post tot 20 gram binnen Nederland, zijn vanaf 17 mei te krijgen.