Opnieuw iets minder coronapatiënten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw licht afgenomen. Zondag liggen 767 coronapatiënten op de ic’s, 11 minder dan de 778 de dag ervoor, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag bedroeg de afname ten opzichte van vrijdag 19.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1668 mensen die het coronavirus onder de leden hebben, 32 minder dan zaterdag. Daarmee komt het totaal aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen op 2435, 43 minder dan een dag eerder. Op 17 april lagen er voor het laatst minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Toen ging het om 2428.

Op de ic zijn de afgelopen 24 uur 24 mensen nieuw opgenomen, op de verpleegafdelingen 175. Zaterdag ging het om respectievelijk 37 en 264. Op de ic’s liggen verder 395 patiënten met iets anders dan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.