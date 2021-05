Relschoppers Malieveld voor de rechter

Op een themazitting van de politierechter in Den Haag komen maandagmiddag vijf verdachten langs van rellen op het Malieveld. De relschoppers zouden zich op zondag 14 maart ernstig hebben misdragen na een demonstratie van Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen.

De manifestatie mondde uit in rellen en charges door de politie. Bij de ongeregeldheden werden twintig mensen aangehouden. Zes agenten raakten gewond. Na de demonstratie doken verschillende filmpjes op over mogelijk bovenmatig politiegeweld. Daar wordt volgens het Openbaar Ministerie nog onderzoek naar gedaan.

De verdachten komen van heinde en verre. Een 40-jarige man uit Heerhugowaard zou een agent op zijn hoofd hebben geslagen. Een 33-jarige man uit Waalre wordt ervan verdacht een agent met een paraplu te hebben geslagen. Een 32-jarige Hagenaar zou een trap tegen een politiebus hebben gegeven. Een 60-jarige Hagenaar staat terecht voor het gooien van een fiets op de rug van een agent. De zitting begint met een 45-jarige verdachte uit Hengelo die een agent heeft beledigd.

De themazitting krijgt woensdag een vervolg met onder anderen de demonstrant die een vechthond meenam naar het Malieveld, die erbij was toen een politiehond werd bekogeld en een hondengeleider van de politie zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot te lossen.

De politie kreeg in de week na de demonstratie tweehonderd klachten over politiegeweld en nam meer dan twintig aangiftes in behandeling tegen de politie. Amnesty International sprak van disproportioneel geweld en riep op tot een onderzoek.