In het Brabantse Helenaveen is maandagavond laat een auto in het water beland. De bestuurder raakte daardoor zwaargewond. Hij is door de brandweer uit het voertuig gehaald en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het incident gebeurde aan de Soemeersingel, die evenwijdig loopt met de naastgelegen Helenavaart. Volgens de politie waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.