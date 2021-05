Holleeder: ik ken al die mensen niet. Helemaal niks, nul

“Ik ken al die mensen niet. Helemaal niks, nul.” Willem Holleeder bleef dinsdag bij het punt dat hij al eerder maakte: hij heeft niets te maken met de moord op vastgoedman Willem Endstra en kent niemand in de groep verdachten die met de uitvoering van de liquidatie in verband wordt gebracht: “Nooit gezien, nooit gesproken, niet in mijn periferie.”

Willem Endstra werd op 17 mei 2004 voor zijn kantoor aan de Amsterdamse Apollolaan doodgeschoten. Het is een van de moorden waarvoor de rechtbank Holleeder (62) in 2019 tot levenslang veroordeelde. Dinsdag ondervroeg het gerechtshof hem in hoger beroep uitvoerig over de zaak. Dat gebeurde onder meer aan de hand van verklaringen die getuigen uit de omgeving van Endstra na de moord aflegden en die in zijn richting wijzen.

Holleeder ontkent alle betrokkenheid en houdt vol dat hij niets te winnen had bij de dood van Endstra, die hij eerder zijn toegang tot de bovenwereld noemde. Hij had zelf miljoenen bij hem gestald, waarvan niets op papier stond “en alleen hij en ik wisten”. De relatie was volgens hem prima, tot crimineel John Mieremet Endstra in augustus 2002 in De Telegraaf de bankier van de onderwereld noemde en Holleeder diens sterke arm. Banken trokken hun handen van de zakenman af. Tegelijkertijd zetten criminelen hem steeds zwaarder onder druk omdat ze het geld terugwilden dat ze bij hem hadden gestald.

Dat Endstra daarna vertelde te worden afgeperst, was volgens Holleeder vooral om bij geldschieters te kunnen ontkennen dat hij met criminelen zaken deed. De zakenman zou hém uiteindelijk als afperser hebben aangewezen onder druk van Mieremet, die achter de tientallen miljoenen aanzat die hij zelf bij de in zakelijke doodsnood verkerende Endstra had ondergebracht. Hij zou door zijn extreem gewelddadige reputatie een van de weinigen zijn geweest die uiteindelijk nog iets terugzag.

Voor de moord op Endstra is behalve Holleeder nooit iemand veroordeeld. De vermoedelijke schutter overleed in maart 2012 in zijn cel aan een hersenbloeding. Drie mannen die hem bij de liquidatie zouden hebben aangestuurd werden in 2016 vrijgesproken. Hun zaak in hoger beroep loopt nog.

De beroepszaak van Holleeder gaat maandag verder. Dan buigt het hof zich over de moord op John Mieremet. Die werd eind 2005 in Thailand doodgeschoten.