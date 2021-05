Reizen naar Bonaire vanaf 19 mei weer mogelijk

Vanaf 19 mei is reizen naar Bonaire weer mogelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Dinsdagavond stond al te lezen in een Kamerbrief van demissionair ministers Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren en Ferdinand Grapperhaus dat Bonaire niet langer als hoogrisicogebied wordt beschouwd. Er zijn minder coronabesmettingen en er worden minder mensen opgenomen op verpleegafdelingen en ic’s.

Dat betekent dat de kleurcode volgende week woensdag van oranje naar geel kan, aldus de zegsman.

Vanaf 15 mei zal voor andere afzonderlijke landen weer een reisadvies worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo werd dinsdag bekend. Vanaf eind vorig jaar stonden alle landen in de wereld op oranje, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen ernstig worden ontraden.

Volgens ingewijden gaan Portugal, Finland, de Canarische Eilanden, de Spaanse eilanden Balearen en Griekse eilanden in de Ege├»sche Zee waarschijnlijk als eerste weer op geel. Welke landen weer ‘geel’ worden zodat mensen er vrij naartoe kunnen reizen, wordt door het ministerie direct na middernacht bekendgemaakt, aldus de zegsman. Dus in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Daarbij geldt wel dat het kan zijn dat sommige landen juist geen Nederlanders willen toelaten wegens de situatie rondom corona hier. Landen die een inreisverbod hebben van Nederlanders zullen daarom sowieso oranje blijven kleuren, aldus de woordvoerder. Ook is het mogelijk dat landen weliswaar ‘geel’ krijgen, maar dat Nederlanders die erheen reizen misschien wel te maken krijgen met verplichtingen ten aanzien van testen of quarantaine. In dat geval zal het ministerie dat er duidelijk bij vermelden.