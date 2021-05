‘Jodenhaat als gevolg spanning Midden-Oosten is ontoelaatbaar’

De toenemende spanningen tussen Israël en de Palestijnen zouden net als de afgelopen dagen in Duitsland en Engeland, kunnen leiden tot een stijging van het aantal antisemitische incidenten in Nederland. Daar moet streng tegen worden opgetreden. Dat zegt Eddo Verdoner, die onlangs is aangetreden als Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).

“Jodenhaat is geen vorm van politiek protest tegen de situatie in het Midden-Oosten. Het is een ontoelaatbaar kwaad in onze samenleving”, zegt Verdoner. “Het staat iedereen vrij om te demonstreren, maar antisemitische uitingen mogen daar absoluut geen deel van uitmaken. Het is van groot belang dat eenieder dit ter harte neemt. Ik wil ook vragen aan alle burgemeesters om hier goed op te letten en direct in te grijpen als er tijdens een demonstratie antisemitische uitingen worden gedaan. Voor antisemitisme mag nergens een vrijplaats bestaan.”

In 2014 leidden oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnen ook al tot meer uitingen van antisemitisme.

Verdoner is door minister Ferd Grapperhaus (Justitie) voor een jaar aangesteld als eerste Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Hij kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap. Voor zijn aantreden was Verdoner voorzitter van het Centraal Joods Overleg.