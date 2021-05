Geen groot feest voor jarige koningin Màxima

Koningin Máxima is maandag jarig, ze is nu 50 jaar. Vanwege corona kan ze geen groot feest geven, maar, zo zei ze al eerder, dat haalt ze nog wel in. “We zullen wachten tot betere tijden. Je wilt het natuurlijk met zoveel mogelijk vrienden en familie vieren, maar dat kan natuurlijk niet”, zei Máxima dinsdag in de Keukenhof in Lisse, bij een bijeenkomst over muziekonderwijs op basisscholen in de regio’s Zuid-Holland en Zeeland.

Het belangrijkste op haar verjaardag vindt de koningin “dat ze ouder mag worden en dat ze gezond is”. Haar plannen voor haar verjaardag maandag laat Máxima afhangen van het weer, vertelde ze. “Als u me kan zeggen wat voor soort weer we krijgen, dan kan ik zeggen wat we gaan doen.”

De koningin vierde haar verjaardag vorige week al met een tour door Nederland. Op verschillende plekken werden nieuwe muziekakkoorden gesloten zodat steeds meer basisscholieren structureel muziekonderwijs krijgen. Iets waar Máxima zich als erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas al jaren voor inzet.

Of haar man koning Willem-Alexander maandag ook een verrassing in petto voor haar heeft, is de vraag. Willem-Alexander wilde daar woensdag tijdens de opnames van Máxima’s verjaardagsconcert in Koninklijk Theater Carré niets over zeggen.

Maandagavond is bij de NOS op NPO 1 een interview met de koningin te zien. Presentator Matthijs van Nieuwkerk interviewde haar ter ere van haar vijftigste verjaardag. De presentator sprak met Máxima op Paleis Huis ten Bosch.

Het is vaker gebeurd dat het koninklijk paar geïnterviewd werd rondom belangrijke mijlpalen. Zo werd Willem-Alexander ter ere van zijn vijftigste verjaardag geïnterviewd door theatermaker Wilfried de Jong. Daar keken in 2017 zo’n 4 miljoen mensen naar. Ook werd het koninklijk paar geïnterviewd door presentatoren Rick Nieman en Mariëlle Tweebeeke rondom de troonswisseling in 2013.