Meeste overlast eikenprocessierups verwacht in juli

De brandharen van de eikenprocessierups zullen dit jaar naar verwachting de meeste overlast veroorzaken in de vakantiemaand juli. Dat is veel later dan normaal. Dat komt doordat de eikenbomen waarop de plaagdieren leven door het aanhoudende slechte weer weken later dan normaal in blad komen, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. De eikenbomen waren in de laatste twintig jaar niet eerder zo laat.

Rupsendeskundigen hebben de afgelopen weken veel eikenbomen onderzocht op de aanwezigheid en de groei van de eikenprocessierupsen. Die bleken nog veel minder ver ontwikkeld dan verwacht. Begin april, toen het even heel mooi weer was, werd nog gedacht dat de rupsen extra snel zouden groeien, maar de ontwikkeling is helemaal tot stilstand gekomen door de kou. Ook rupsen van andere vlinders lopen ver achter op andere jaren, aldus het kenniscentrum.

Of de late ontwikkeling van de rups invloed heeft op de mate van overlast is volgens het kenniscentrum nog niet te zeggen. Het zou kunnen dat vogels in juni en juli meer eikenprocessierupsen opeten, omdat er dan minder andere rupsen zijn. Brandharen van de plaagrupsen kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. De meeste gemeenten proberen de rups preventief te bestrijden.