Man uit Hilversum aangehouden voor witwassen en drugshandel

De politie heeft een 30-jarige man uit Hilversum aangehouden voor drugshandel en witwassen. Ook wordt hij verdacht van het in brand steken van een auto in 2020.

Tijdens het onderzoek naar de brandstichting kwam naar voren dat de man mogelijk ook betrokken is bij drugshandel en het witwassen van geld. De politie deed daarop een inval in een pand aan de Nieuwe Havenweg op een industrieterrein in Hilversum. Daarbij werd de verdachte aangehouden.

Bij de man is een hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook had hij een verboden wapen bij zich. Het bedrijfspand waar de man is aangehouden, was illegaal ingericht als woning. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot sluiting van het pand.