Kabinet wil klokkenluiders beter beschermen

De positie van klokkenluiders, mensen die een vermoeden van een misstand bij een organisatie naar buiten brengen, wordt verbeterd. Voortaan krijgen melders een steviger bescherming op basis van het Europese recht. Ook vallen meer mensen onder de te beschermen personen. Zijn dat nu werknemers en ambtenaren, straks vallen daar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, aannemers, aandeelhouders en sollicitanten onder.

Het demissionaire kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat dit regelt.

“Iedereen die in het kader van zijn of haar werkzaamheden op een misstand of inbreuk op het recht van de Europese Unie stuit, deze op redelijke gronden meldt en naar aanleiding daarvan wordt benadeeld, wordt straks beschermd”, meldt het departement. Zo hoeven mensen die benadeeld zijn niet meer zelf aan te tonen dat dit komt vanwege hun melding. Het wordt straks aan de werkgever om te bewijzen dat de benadeling niets te maken heeft met de melding over het vermeende misstand.

Ook kan het Huis voor Klokkenluiders straks meldingen ontvangen en onderzoek doen.