Politie: meer klachten over etnisch profileren en discriminatie

De politie heeft afgelopen jaar meer klachten binnengekregen over etnisch profileren en discriminatie door de politie. Vorig jaar kwamen daarover 225 klachten binnen. In 2019 waren het er in totaal 136. Dat meldt de politie op basis van de nieuwste cijfers uit de politiesystemen.

Over discriminatie kwamen in 2019 nog 77 klachten binnen, vorig jaar waren dat er 111. De klachten over etnisch profileren zijn volgens de politiecijfers toegenomen van 64 in 2019 naar 127 vorig jaar. Het totale aantal klachten over etnisch profileren en discriminatie ligt iets lager dan de optelsom van die twee apart. Dat komt doordat in een aantal gevallen gelijktijdig een klacht over discriminatie en over etnisch profileren is ingediend, aldus de politie.

Dat het aantal klachten bij de politie is gestegen, komt mogelijk door alle aandacht voor de Black Lives Matter-beweging. Dat zegt Thea Visser, lid eenheidsleiding Midden-Nederland en landelijk verantwoordelijk voor professioneel controleren. “Het heeft mensen bewuster gemaakt en mensen ervaren meer ruimte om zich te uiten. Misschien wordt er ook een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld om misstanden aan de kaak te stellen”, aldus Visser.

Volgens Visser staat etnisch profileren haaks op professioneel politiewerk. “Klachten nemen we serieus en daar willen we van leren. Mensen moeten nooit het gevoel hebben dat hun etniciteit een rol speelt, nooit. En als ze dat gevoel toch hebben, dan moeten we dit goed met elkaar bespreken, horen hoe de ervaringen zijn en uitleggen hoe we werken. In de bejegening van mensen en in het serieus nemen van klachten kunnen we het verschil maken. Daar hebben we stappen in gezet en daar werken we aan.”

De cijfers zeggen vermoedelijk niet veel over het werkelijke aantal incidenten met etnisch profileren en discriminatie. Het is volgens de politie bekend dat mensen die dit ervaren, vaak aarzelen om een klacht in te dienen. Zo meldde de Nationale ombudsman eind maart dat uit zijn eigen onderzoek naar klachtbehandeling door de overheid blijkt dat van de 159 burgers die etnisch profileren hebben ervaren driekwart van deze mensen (120) daarover nooit een klacht heeft ingediend.

De ombudsman benadrukte toen dat overheidsdiensten als de douane en politie moeten zorgen dat ze klachten zorgvuldig afhandelen. “Want anders sluit je mensen uit, blijven burgers zich niet gehoord voelen én leert de overheid nooit wat er nodig is om etnisch profileren te voorkomen.”