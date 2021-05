Aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn bij het RIVM 3221 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 955 minder vergeleken met de voorgaande dag. Ten opzichte van vorige week zaterdag gaat het om een daling van ruim 1200 positieve tests.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 29.255 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4179 nieuwe besmettingen per dag. Dit gemiddelde daalt al weken.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met negentien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Vrijdag werden er twaalf overlijdens geregistreerd.

In Rotterdam hoorden afgelopen etmaal 234 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In Amsterdam waren dat er 150 en in Den Haag 148. In Utrecht en Eindhoven kregen respectievelijk 70 en 58 mensen een positieve testuitslag afgelopen etmaal.

Ruim 1,6 miljoen mensen in Nederland zijn sinds het begin van de uitbraak positief getest. Meer dan 17.500 mensen zijn overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.