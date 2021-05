Lente 2021 is de koudste sinds 2013

De lente van 2021 is de koudste sinds 2013, aldus Weeronline. De verwachte gemiddelde temperatuur dit seizoen is 8 graden, terwijl het ‘normale’ gemiddelde 9,9 graden Celsius zou zijn. Dit Pinksterweekend komt mogelijk in de top 10 koudste Pinksterweekenden ooit gemeten, meldt Weer.nl.

De gemiddelde temperatuur is berekend op basis van de lentes van 1991 tot en met 2020, meldt Weeronline. De voorgaande ‘klimaatperiodes’ waren 1981 tot en met 2010 met een gemiddelde van 9,5 graden en 1971 tot en met 2000 met een gemiddelde van 8,89 graden.

In de Bilt zijn dit jaar pas drie warme dagen genoteerd, waarbij de temperatuur 20 graden of hoger was. Normaal gesproken zijn dat ongeveer zestien dagen in deze tijd van het jaar. Zogenaamde ‘zomerse dagen’, met een temperatuur van 25 graden of meer, zijn nog niet in de Bilt gemeten. Sinds het begin van de metingen in 1901 is dat 34 keer voorgekomen, waarvan de voorlaatste lente zonder zomerse dagen in 2019. De meeste zomerse dagen in de lente kwamen voor in 2018, toen was het op zestien dagen 25 graden of warmer.

De verwachte temperatuur zaterdag komt rond de 14 graden te liggen. Als dit weekend gemiddeld onder de 14 graden komt, dan is het volgens Weer.nl een van de koudste tien Pinksterweekenden ooit gemeten. De koudste ooit was in 1940, toen de gemiddelde temperatuur van het hele weekend 11,8 graden was.