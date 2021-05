Lichte zenuwen bij Jeangu Macrooy op finaledag

De zenuwen bij Jeangu Macrooy beginnen lichtelijk op te spelen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending heeft desondanks goed geslapen, zo zei hij bij het vertrek van zijn hotel op weg naar Rotterdam Ahoy.

“Ik ben nerveus. Voor het eerst sinds ik hier ben gaan we live, dus dat is heel spannend”, zei Macrooy tegen de verzamelde pers. “Maar het is elke keer zo genieten als ik op het podium sta, echt een kick. Live optreden is sowieso al het liefste wat ik doe en nu mag ik op zo’n geweldig podium staan voor mensen die alleen maar liefde geven. Ik hoop dat de rest van Nederland en Europa die liefde ook gaat voelen.”

“Ik heb op zich wel redelijk goed geslapen. Ik heb zeven uur in bed gelegen. Ik was wel een beetje onrustig, maar dat komt door de adrenaline”, aldus Macrooy, die vrijdagavond voor de vakjury’s moest optreden.

De vakjuryshow ging volgens de zanger ontzettend goed, zeker ook door de enorme steun van alle Nederlanders in de zaal. “Ik krijg gewoon kippenvel als ik er aan terugdenk. De energie die uit de zaal kwam, dat was echt niet normaal.”

Een heel goed resultaat lijkt Jeangu Marcrooy volgens de bookmakers niet te gaan halen. “Wanneer het voor mij een succes is? Als mensen toch trots en blij zijn met wat we hebben gemaakt. Ik hoop dat het iets betekent voor mensen. Ik ben al super dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Ik ga ervan genieten.”