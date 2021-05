900.000 mensen met medische indicatie hebben prikafspraak gemaakt

Tot nog toe hebben zo’n 900.000 mensen met een medische indicatie een afspraak gemaakt om met voorrang te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat dat desgevraagd weten. Na de eigenlijke deadline van vorige week donderdag hebben huisartsen nog zo’n 12.500 patiënten aangedragen. Zij hebben hun uitnodiging als het goed is inmiddels binnen.

“In principe is het daarmee klaar, maar als huisartsen alsnog mensen willen toevoegen, dan kunnen ze dat regelen”, zegt de woordvoerster.

In totaal zijn zo’n 1,7 miljoen uitnodigingen verstuurd naar mensen die om medische redenen een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van het virus. Zij zijn geselecteerd door de huisartsen, maar worden gevaccineerd door de GGD’en.

Een aanzienlijk deel van deze mensen is al eerder gevaccineerd, denkt het RIVM. Bijvoorbeeld omdat hun geboortejaar al “aan de beurt” was, of omdat ze al om een andere reden voorrang kregen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg werken, of mensen die in de groep vallen die het hoogste medische risico loopt. Het overzicht ontbreekt, maar het RIVM schat dat het gaat om 400.000 tot 500.000 mensen.

Begin vorige week moest ongeveer 10 procent van de groep die het betreft de uitnodiging nog binnenkrijgen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge had in het weekeinde bekendgemaakt dat “iedereen met een medische indicatie tussen 18-60 jaar die elk jaar de griepprik krijgt” inmiddels was uitgenodigd. Dat bleek voorbarig. Patiëntenorganisaties en huisartsen kregen vervolgens verontruste telefoontjes van mensen die bang waren dat ze waren vergeten.

Het RIVM legde toen uit dat soms dingen misgaan bij het doorgeven van informatie. “Dan ontbreekt bijvoorbeeld een adres of klopt er iets anders niet”, zei de woordvoerster.