Moord op spyshopmedewerker was ‘liveshow voor zijn vrouw’

De liquidatie van de 59-jarige Ronald Bakker was “een liveshow voor zijn vrouw”. Dat staat in een van de vele, vaak uiterst grove en cynische berichten die de vermoedelijke opdrachtgever en zijn criminele handlangers hebben uitgewisseld voor en na de moord op Bakker, medewerker van een spyshop in Nieuwegein. In het liquidatieproces Marengo was de liquidatie woensdag het eerste zaakdossier dat de rechtbank met de volgens het Openbaar Ministerie betrokken verdachten besprak.

De bespreking kwam neer op een beknopte sessie, omdat de vijf verdachten – onder wie Marengohoofdverdachte Ridouan Taghi – er consequent het zwijgen toe deden. Taghi zou de opdracht voor het vermoorden van Bakker hebben gegeven, omdat de spyshop informatie aan de politie zou hebben verstrekt. Dergelijk ‘verraad’ zou in de kringen van Taghi stelselmatig met dodelijk geweld zijn vergolden.

Bakker werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen vermoord, nadat hij was teruggekeerd van zijn werk in Nieuwegein. Zijn vrouw zat op het moment dat de drie dodelijke schoten werden gelost, met een gebroken been binnen op de bank. Zij zag haar man kort daarna dood in zijn auto zitten.

In de weken voorafgaand aan de liquidatie werden Bakkers gangen door vermoedelijke bendeleden in kaart gebracht. In Nieuwegein zat bij de spyshop aan de overkant van het water geruime tijd een klungelige visser, die volgens waarnemingen van getuigen meer met zijn Blackberry in de weer was dan met zijn hengel. Dit was een zogeheten spotter – iemand die een doelwit schaduwt en informatie levert aan de schutter(s).

Justitie beschouwt de voortvluchtige Gerel P. als de man die Bakker heeft doodgeschoten. Hij zou Bakker op een motorfiets zijn gevolgd, om hem kort daarna te liquideren. Hij werd in maart 2017 in Suriname aangehouden, maar wist enkele dagen later te ontsnappen. Sindsdien is hij spoorloos. P. (38) is eerder dit jaar bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor voor een dubbele moordpoging bij Noordeloos in 2016.

Na de moord op Bakker zouden er ook plannen zijn gesmeed om met een bazooka op de shop in Nieuwegein te schieten. De zaak moest, zo vatte de rechter dit dossieronderdeel samen, “worden opgeblazen om een boodschap af te geven”. Justitie heeft de voorbereidingen voor deze aanslag eveneens op de aanklacht tegen de vijf betrokken verdachten gezet.

In Marengo staan in totaal zeventien verdachten terecht. Alleen Taghi is verdachte in alle dossiers. Hij weigerde woensdag vragen te beantwoorden. Wel liet hij zich ontvallen dat hij niets hoefde te zeggen, omdat de rechtbankvoorzitter zijn gedachten kon lezen. De voorzitter had volgens Taghi op een eerdere zitting te kennen gegeven dat hij “paranormale gaven” had. De voorzitter wuifde het commentaar van Taghi weg.