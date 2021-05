CBS: twee derde Nederlanders wil coronavaccinatie

Zo’n twee derde van de Nederlanders boven de zestien jaar was in het eerste kwartaal van 2021 bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, meldt het CBS. Ten tijde van het onderzoek was bovendien ongeveer 4 procent van de bevolking al gevaccineerd, wat de totale bereidheid op zo’n 71 procent brengt. De vaccinatiebereidheid loopt op met leeftijd en onderwijsniveau.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek baseert zich op de antwoorden van bijna 2000 mensen die meededen aan de doorlopende Gezondheidsenquête. 14 procent van de zestien-plussers geeft in het onderzoek aan zich niet te gaan laten vaccineren, 15 procent staat er neutraal tegenover.

In de groep 16- tot 30-jarigen is 64 procent van plan zich te laten vaccineren of heeft al een prik gehad. Dat percentage loopt per leeftijdscategorie op en is het hoogst onder 75-plussers: 81 procent. Volgens hoofdsocioloog bij het CBS Tanja Traag kan het zijn dat vaccinatie voor jongeren gedurende de eerste maanden van het jaar nog “een ver-van-mijn-bedshow” was. “Het kan zijn dat jongere mensen er gewoon nog niet zo over hadden nagedacht. Waarschijnlijk neemt de bereidheid onder deze groep toe nu we later in het jaar zijn, omdat het voor hen ook dichterbij komt.”

62 procent van de Nederlanders boven de 16 is ervan overtuigd dat de coronavaccins veilig zijn. Van degenen die zich niet willen laten inenten zegt 16 procent dat ze wél vertrouwen hebben in de veiligheid van de vaccins, iets meer dan de helft is er niet van overtuigd. Van de groep die zich niet wil laten vaccineren vindt overigens ook 42 procent vaccinatie wél van belang. Hoofdsocioloog Traag noemt dat laatste cijfer “fascinerend”. Het gaat volgens haar om mensen die wel snappen dat het belangrijk is dat er veel mensen worden ingeënt om het virus in te dammen, maar zichzelf niet willen laten prikken.

“Wat daar voor ieder individu achter zit, weten we niet. Het kan natuurlijk zijn dat mensen het om gezondheidsredenen niet willen. Om hier meer over te weten te komen hebben we nog meer data nodig.” Van de mensen die zich wel willen laten prikken of al ingeënt zijn, vindt 96 procent vaccinatie van belang.

Verder is onder mensen boven de 25 met een hbo- of wo-opleiding een groter percentage bereid zich te laten vaccineren (77 procent), dan onder middelbaar- (69 procent) en laagopgeleiden (68 procent). Mannen (72 procent) en vrouwen (70 procent) zijn ongeveer even vaak bereid zich te laten inenten.