GGD GHOR aan vaccinatielocaties: controleer uitnodigingsbrief

Vaccinatielocaties wordt gevraagd bij medewerkers opnieuw onder de aandacht te brengen dat bij het inenten van een coronavaccin wordt gecontroleerd of iemand een uitnodigingsbrief heeft gehad. Dat zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland in een reactie op berichtgeving van de Volkskrant. Die meldt dat jongeren die nog lang niet in aanmerking komen voor een vaccinatie met een trucje blijken voor te dringen.

Tientallen studenten zouden door het opgeven van een medische indicatie een prikafspraak hebben geregeld waarop zij geen recht hebben. Ze kwamen daarmee weg omdat de GGD slechts sporadisch controleert of ze een uitnodigingsbrief, die mensen met een medische indicatie ontvangen, bij zich hebben, aldus de krant.

Bij GGD GHOR Nederland is deze specifieke manier van voordringen niet bekend, zegt de woordvoerder. “We weten natuurlijk dat mensen voordringen. We hebben een systeem gemaakt dat zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk is.” Volgens de woordvoerder is te begrijpen dat niet overal wordt gecontroleerd op de brief. “We zijn met een megaoperatie bezig. Dan kan dat voorkomen.”

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant is wel besloten alle vaccinatielocaties te vragen opnieuw de procedure onder de aandacht te brengen van het controleren van de uitnodigingsbrief, aldus de woordvoerder. “We begrijpen dat iedereen graag gevaccineerd wil worden, maar wacht op je beurt. Iedereen komt aan de beurt en we zijn aan het versnellen. We zitten al in de jaren zeventig.”

Meerdere jongeren noemen volgens de Volkskrant een laag opkomstpercentage als reden om voor te dringen. Zo zegt een 24-jarige Groningse in de krant: “Er zijn veel mensen die bang zijn voor het vaccin en ’m niet nemen. Op deze manier help ik om het tempo van vaccineren te versnellen. Ik neem een plek over van iemand die zich niet opgeeft en dat kan geen kwaad.”

De woordvoerder van GGD GHOR spreekt echter tegen dat het zo werkt. “We hebben vaccin voor de mensen die een afspraak maken. Je neemt geen plek over, je neemt een plek in van iemand die er al wel recht op heeft en een vaccin wil hebben. Die krijgt hem daardoor later.”