Talpa verkoopt persbureau ANP aan voormalig DSW-baas Chris Oomen

Talpa Network, het mediaconcern van John de Mol, verkoopt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) aan investeerder Chris Oomen. Hij is bekend als de voormalige topman van zorgverzekeraar DSW en houdt zich momenteel vooral bezig met maatschappelijke investeringen.

Talpa, het bedrijf achter de televisiezenders van SBS en Radio 538 en Sky Radio, kocht het persbureau in 2018 en was van plan om een eigen nieuwsmerk op te zetten. Aan het begin van de coronapandemie werd bekend dat de plannen werden aangepast. De Mol noemt het ANP nog steeds een “prachtig bedrijf”, maar geeft aan dat het persbureau nu niet meer zo goed bij de kernonderdelen van Talpa past.

Oomen koopt het ANP omdat hij vindt dat het persbureau een essentiële maatschappelijke taak heeft. Hij benadrukt dat het ANP al sinds 1934 een grote rol speelt in de Nederlandse journalistiek en wil het graag voor de toekomst behouden.

De ondernemer werkte decennialang bij DSW maar dankt zijn vermogen vooral aan beurshandelshuis Optiver, waarvan hij in 1986 de bedenker en een van de oprichters was. Bij zijn vertrek bij de verzekeraar besloot hij om al het geld dat hij ooit bij DSW had verdiend terug te geven aan de zorgsector. Het geld ging naar diverse instellingen en goede doelen. Onlangs haalde de 72-jarige Oomen ook nog het nieuws met een bod op het Haagse ziekenhuis Bronovo met als doel de zorginstelling voor sluiting te behoeden, maar kreeg te horen dat het ziekenhuis vooralsnog niet te koop was.

Martijn Bennis, algemeen directeur van het ANP, is blij met de nieuwe eigenaar. “Het ANP heeft een groot belang bij een stabiele aandeelhouder die oog heeft voor zowel het maatschappelijke als het financiële rendement”, aldus Bennis. “Het is voor ons heel positief dat Oomen zelf heeft aangegeven het ANP nooit te willen verkopen.”

Hoeveel geld er met de overname van het ANP is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. De huidige directie van het ANP blijft gewoon zitten en er is, volgens Bennis, geen aanleiding voor sanering.

Ook ANP-hoofdredacteur Freek Staps is tevreden met de komst van Oomen. “Onze journalistieke onafhankelijkheid is ook onder deze eigenaar gewaarborgd.” Voor de afnemers van de ANP-kopij, waaronder nagenoeg alle Nederlandse kranten, nieuwssites, radio- en tv-stations, verandert er dus niets. “Nieuws zelf is al hectisch genoeg”, aldus Staps.