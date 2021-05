VVD omarmt oproep over kritische Kamerfractie

De commissie die de kandidatenlijsten van de VVD samenstelt, onder meer voor de Tweede Kamer, moet deze kandidaten vooral “selecteren op kritisch vermogen en niet ‘Haagse’ achtergrond”. Het hoofdbestuur heeft een motie die hiertoe oproept omarmd tijdens de Algemene Vergadering van de partij.

VVD-lid Gijs Dröge vroeg het bestuur namens een groep leden goed te kijken naar de selectie van volksvertegenwoordigers. Zij moeten volgens hem “de competentie, ruimte en capaciteit hebben om niet alleen loyaal maar ook kritisch te zijn op het regeringsbeleid”. Partijvoorzitter Christianne van der Wal zei te begrijpen waar de motie vandaan kwam, gezien de Haagse discussie over een nieuwe bestuurscultuur.

Wel benadrukte ze dat de nieuwe VVD-fractie, die veel nieuwe leden telt, nog maar net is begonnen. “Nog niet iedereen heeft zelfs een maidenspeech gehouden”, aldus Van der Wal over de traditionele eerste bijdrage in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Andere moties van leden gingen over groen ondernemerschap en de toeslagenaffaire en de omgang met burgers door de overheid. Sophie Hermans, waarnemend fractievoorzitter, zei dat de Tweede Kamerleden van de VVD uitgebreid hebben gesproken over de lessen die zijn te trekken uit het schandaal met de kinderopvangtoeslag. De liberalen hebben zich onder meer voorgenomen om niet te snel te handelen als een onderwerp groot in het nieuws is.

“Het is ook aan ons als politici en aan ons als leden van de Tweede Kamerfractie van de VVD dat wij de professionaliteit hebben om achterover te leunen van de actualiteit en te kijken: wat gebeurt hier nou en wat zijn potentiële effecten van de wetgeving die wij naar aanleiding van de actualiteit”, zei Hermans hierover. Daarnaast wil de Kamerfractie meer oog hebben voor de gevolgen die nieuwe wetten en regels hebben voor de uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst.