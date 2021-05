Horeca-voorman: liefst voor september streep door 1,5 meterregel

De vaccinatiecampagne in Nederland is niet de snelste, “maar schiet nu wel lekker op”. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de voorspelling van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat iedereen voor 1 september volledig gevaccineerd is. Horecaondernemers hopen vurig dat de 1,5 meterregel al eerder van tafel kan, zegt Willemsen.

“Ik hoop dat we eerder zonder maatregelen kunnen. Voor ons is het noodzakelijk dat de 1,5 meterregel eraf gaat om weer rendabel te zijn. In de club, kroeg en discotheek moeten mensen tegen elkaar aan kunnen staan. Daar is hun verdienmodel op gebaseerd”, zegt de voorman van de branchevereniging voor restaurants, cafés en hotels.

“Wat ons betreft zou die al na de eerste prik kunnen aflopen. Dan zou je ergens in juli al weer zonder 1,5 meter afstand kunnen”, geeft Willemsen aan. “De meest kwetsbaren hebben de prik al gehad en nu zijn vooral jongeren nog aan de beurt. De belangrijkste reden om die regel in te voeren was druk van de zorg halen. Dat gebeurt nu in rap tempo.”

Minister De Jonge zei in praatprogramma WNL Op Zondag dat het heel reëel is dat de afstandsregel verdwijnt als iedereen is gevaccineerd die dat wil. Willemsen waakt wel voor te gewaagde voorspellingen over het verloop van de pandemie en versoepelingen van coronamaatregelen. “Als we de afgelopen tijd iets hebben geleerd is het dat je niet te ver vooruit moet willen lopen.”