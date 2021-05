Treinverkeer weer opgestart, nog geen volledige dienstregeling

Het treinverkeer wordt vanaf 16.00 uur weer opgestart, maar het zal nog een tijd duren voor er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de storing lijkt gevonden, maar onzeker is of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan het zijn dat de storing terugkomt, aldus een woordvoerder.

ProRail raadt reizigers aan om in de app van vervoerders te kijken of hun reis doorgaat. “Zoals de NS-reisplanner of de app van regionale vervoerders. Zij hebben de meest actuele informatie.”

Ook vervoerders NS en Arriva geven aan dat vanaf 16.00 uur het treinverkeer stapsgewijs weer wordt opgestart. “Ons streven is om op ieder traject een trein per uur te laten gaan”, zegt een woordvoerder van NS. “De hele avond is er nog hinder voor de reizigers.”

Iets voor 14.30 uur legde een storing bij het telefoniesysteem van provider Mobirail de communicatie tussen machinisten en treinverkeersleiders stil. Die is volgens ProRail “essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”

ProRail monitort of de oplossing stabiel is. Eerder gaf de woordvoerder al aan dat na het vinden van een oplossing, reizigers naar verwachting nog de hele dag hinder zullen ondervinden van de storing omdat het op gang krijgen van het vervoer “een hele puzzel is”.