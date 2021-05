Uitspraak liquidatieproces Eris in juli 2022 verwacht

De rechtbank Midden-Nederland verwacht tot zeker eind februari volgend jaar bezig te zijn met de behandeling van het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. De uitspraak wordt op 4 juli 2022 verwacht. Dat is de voorzichtige planning van de rechtbank momenteel, zei de voorzitter van de rechtbank maandag tijdens de laatste voorbereidende zitting.

Op 30 augustus is de eerste dag van de inhoudelijke behandeling. Het Openbaar Ministerie verwacht in januari de strafeisen te kunnen formuleren.

De zaak – Eris genoemd – gaat over vijf moorden en diverse pogingen daartoe. Leden van motorclub Caloh Wagoh worden gezien als ‘moordmakelaars’ van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. Hij is zelf geen verdachte in deze zaak, maar wel in een ander groot liquidatieproces, Marengo genaamd. De inhoudelijke behandeling hiervan is een paar maanden geleden begonnen en gaat waarschijnlijk tot ver in 2022 duren.

Hoofdverdachte in Eris is de 51-jarige Delano ‘Keylow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Met hem staan nog negentien verdachten terecht, onder wie Greg R., die als een soort ‘godfather’ van de onderwereld wordt gezien.

Vanwege de veiligheid wordt de zaak niet in de rechtbank in Utrecht behandeld, maar is deze week voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp.

In zowel Marengo als Eris beschikt justitie over een kroongetuige. Bij Eris gaat het om Tony de G. Hij besloot naar justitie te stappen om belastende verklaringen af te leggen in ruil voor strafvermindering.