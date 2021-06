250 mensen kregen onterechte positieve uitslag coronatest

Ongeveer 250 mensen kregen tussen donderdag 27 mei en zondag 30 mei een onterechte positieve uitslag nadat ze zich bij de GGD-testlocaties in Bergen op Zoom of Goes hadden laten testen op het coronavirus. Volgens het Zeeuwse ziekenhuis Adrz gaat het om mensen die een coronasneltest of antigeentest hebben gekregen.

Het laboratorium van Adrz in Goes beoordeelt de coronatesten die afgenomen worden op deze testlocaties. Door een aanpassing van het laboratoriumsysteem werden de testwaardes verkeerd doorgegeven aan het landelijke systeem. Maandag werd de fout ontdekt en gecorrigeerd.

Volgens het ziekenhuis zijn de GGD’en inmiddels ge├»nformeerd. De mensen die een verkeerde uitslag hebben ontvangen worden dinsdag gebeld door de GGD Zeeland en de GGD West-Brabant. “We vinden het heel vervelend dat deze mensen onterecht een positieve uitslag hebben gehad. Het aantal nieuwe besmettingen is hierdoor lager dan eerder vermeld”, zegt arts-microbioloog Bas Wintermans.