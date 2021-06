Ruim 50 arbeidsmigranten onder ‘erbarmelijke omstandigheden’ gevonden

Op een boerderijcomplex in Linne (Limburg) zijn ruim vijftig arbeidsmigranten aangetroffen onder “erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden”, meldt de gemeente Maasgouw. Zij werden afgelopen donderdag gevonden tijdens een gezamenlijke controle van de vreemdelingenpolitie, de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Maasgouw.

De gemeente heeft direct een einde aan de situatie gemaakt en de eigenaar opgedragen de arbeiders elders te huisvesten. “Ik heb zelden zo een mensonterende situatie meegemaakt”, aldus burgemeester Stef Strous. “Vooral de onveilige situatie waarin we de mensen aantroffen, maakte uitstel van maatregelen voor mij onbespreekbaar”.

Volgens Strous maakten sommige Roemeense arbeidsmigranten een kwetsbare, deels verwaarloosde indruk en leken ze bang te zijn voor de voorman. “Deze vertoont intimiderend gedrag, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten.” De Roemenen verbleven in de bijgebouwen van de hoeve waar onder meer slaapvertrekken en een eetkamer waren. Ook aan de achterkant van het pand staan nog enkele mobiele woonunits. Verspreid over de slaapvertrekken staan bijna zeventig bedden en stapelbedden, meldt de gemeente.

Het pand waar de arbeidsmigranten zaten, oogde volgens de gemeente zwaar verouderd, vervuild, verwaarloosd en onveilig. Stapelbedden komen soms tegen het dak aan, er lijkt geen goede ventilatie te zijn, voor sommige ramen zit tralies. Kookplaten met gasflessen en gasbranders staan dicht bij ruimten waar vier tot zes mensen slapen, vluchtroutes ontbreken of zijn gebarricadeerd, brandmelders zijn niet goed en er zijn geen spullen om te blussen als er brand zou uitbreken. Een deugdelijk nachtregister ontbrak. Het echtpaar dat eigenaar is van het complex had wel een klapper met kopie├źn van identiteitsbewijzen.

Op 20 mei vond ook al een inspectie plaats in het gebouw. Toen waren er maar enkele arbeidsmigranten. Van alle aangetroffen bedden bleken er 58 beslapen te zijn.