UvA mag software voor controles onlinetentamens blijven gebruiken

De Universiteit van Amsterdam (UvA) mag bij het afnemen van onlinetentamens gebruik blijven maken van het surveillanceprogramma Proctorio, bedoelt om studenten in de gaten te houden tijdens onlinetentamens. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist.

Studentenraden van de UvA spanden vorig jaar een kort geding aan tegen het universiteitsbestuur vanwege dit surveillanceprogramma. Ze willen dat studenten kunnen aangeven dat zij niet willen dat de software gebruikt wordt voor surveillance. Proctorio houdt studenten in de gaten als zij thuis een tentamen maken.

Het gerechtshof stelt de studentenraden in het ongelijk. “Het gaat om bijzondere maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie en daar is geen wijziging van de examenregeling voor nodig”, aldus het hof. Daarnaast voldoet de software aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gaat niet verder dan voor het doel van fraudebestrijding noodzakelijk is. Er is ook geen afdoende alternatief voorhanden. Bovendien worden er geen ‘bijzondere’ persoonsgegevens verwerkt zoals bijvoorbeeld over ras of religie”, stelt het hof.