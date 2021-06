Deel kabinet wil eerder loslaten basismaatregelen tegen corona

In het kabinet is woensdag gesproken over het mogelijk eerder loslaten van sommige basismaatregelen tegen het coronavirus, zoals het verplicht dragen van een mondkapje in openbare binnenruimtes. Ook is gesproken over het mogelijk vervroegen van de volgende stap van het heropeningsplan.

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van De Telegraaf. Van een concreet voornemen om het versoepelingstraject opnieuw te versnellen is evenwel nog geen sprake. De bewindslieden die woensdag bijeen waren, zijn het er naar verluidt onderling nog niet over eens.

Zorgminister Hugo de Jonge zei afgelopen weekeinde dat de basismaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en de mondkapjesplicht, waarschijnlijk begin september kunnen worden losgelaten. Maar sommige ministers vinden dat te lang duren. Zij zouden hebben geopperd om al tijdens de zomer in ieder geval een deel van die regels te schrappen.

De volgende stap in het heropeningsplan wordt volgens de huidige planning op 30 juni gezet. Er komt dan meer ruimte voor evenementen, horecagelegenheden kunnen langer open blijven en er wordt meer mogelijk op het gebied van sport en cultuur. Volgens ingewijden wordt overwogen die versoepelingen al op 25 juni te laten ingaan.