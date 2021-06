Vier maanden cel voor bedreiger RIVM-baas Jaap van Dissel

De politierechter in Den Haag heeft woensdag een 48-jarige man uit Sittard veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Dat is conform de eis. Bart van W. uitte doodsbedreigingen in een besloten Facebook-groep en ook vorige maand tijdens een demonstratie voor de Haagse rechtbank, waar op dat moment twee vrouwen terechtstonden voor eveneens het bedreigen van de RIVM-baas.

Van Dissel wordt ernstig bedreigd door een groep mensen die in complotten geloven, onder wie Van W. Zij geloven dat de RIVM-baas behoort tot een satanistisch en elitair pedonetwerk. “Verdachte gelooft kennelijk dat Van Dissel een moordenaar en een pedofiel is. Hij acht het geoorloofd om daartoe strafbare feiten te plegen. Er is sprake van eigenrichting”, aldus de officier van justitie.

De baas van het RIVM is volgens de officier overigens niet de enige op wie Van W. zijn pijlen richt. “Hij deinst niet terug voor het bedreigen van (andere) publieke personen en personen met een publieke taak. Hij heeft daarvoor meerdere voorwaardelijke gevangenisstraffen openstaan.” Dat hij de bedreigingen aan het adres van Van Dissel uitte op het moment dat er een zaak tegen twee andere bedreigers aan de gang was, omschrijft de officier van justitie als “maatschappij ondermijnend”.

De rechter veroordeelde deze twee vrouwen vorige maand tot acht en zes weken cel. Zij hadden in een groepsapp van berichtendienst Telegram opgeroepen tot het plegen van geweld tegen Van Dissel. In die chat werd ook diens huisadres gedeeld en opgeroepen om ‘met bakstenen’ naar de verjaardag van de RIVM-directeur te gaan.