Na bijna acht maanden weer echte wedstrijden in amateursport

Voor het eerst in bijna acht maanden staan in de Nederlandse amateursport weer echte wedstrijden op het programma. De jeugd tot en met 17 jaar mag vanaf zaterdag in competitieverband gaan spelen tegen andere clubs. Ook de sportkantines mogen hun deuren weer openen.

De overheid besloot onlangs om de derde stap in het zogeheten openingsplan iets te vervroegen. De mogelijkheden om te sporten worden verruimd. Voetbalbond KNVB heeft de Regiocup opgezet, een regionaal toernooi waar jeugdteams van clubs die bij elkaar in de buurt zitten tegen elkaar gaan spelen. Ook hockeybond KNHB heeft een regionale competitie opgezet voor de laatste weken tot aan de zomervakantie.

Iedereen van achttien jaar en ouder mag nog steeds alleen op de eigen club sporten in verband met het coronavirus. De maximale groepsgrootte is omhoog gegaan naar vijftig personen en de leeftijdsgrens is opgeheven. Tot zaterdag moesten teamsporters van 27 jaar en ouder ook op het veld 1,5 meter afstand houden. De amateurvoetballers van VV Voorwaarts 5 uit Utrecht maakten direct gebruik van die mogelijkheid en begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag om 00.01 uur aan een partijtje.