OM: Martien importeerde meer dan alleen gevonden drugs

“Het lukte de politie bijna nooit om afgeluisterde gesprekken van Martien R. over drugs te koppelen aan specifieke transporten.” Dat zei de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Den Bosch over de invoer van cocaïne door R. “Twee keer lukte dat wel.”

De officier van justitie ziet Martien R. als het hoofd van een criminele organisatie die handelde in wapens en drugs. Hij staat momenteel terecht in het grootste drugsproces ooit in Brabant. Met hem zijn acht familieleden en zes anderen verdacht.

De politie luisterde van maart 2018 tot en met november 2019 af in de schuur van Martien R. op het woonwagenkamp in Oss, die hij als kantoor gebruikte. De officier zei daarover maandag: “Er ontstond een gedetailleerd beeld van de zakelijke activiteiten van Martien R. Gedurende de hele periode werd er gesproken over het invoeren van bakken hout en over het zetten van cargo in Ecuador en Bogota. Het was zijn belangrijkste activiteit naast de handel in synthetische drugs.”

Volgens de aanklager gebruikte R. vooral zijn pgp-telefoon voor de communicatie over de smokkel. Die communicatie was versleuteld, waardoor de politie niet kon meelezen.

Van de twee keer dat het justitie wel lukte om gesprekken aan een specifieke lading te koppelen was de grootste vondst 1561 kilo cocaïne. Die werd op 7 augustus 2018 onderschept in de haven van Antwerpen in een partij uitgeholde boomstammen. Een belangrijk contact van R., Gustaaf S., werd in 2019 door een Belgische rechter voor deze en twee andere ladingen veroordeeld tot zes jaar cel. Andere betrokkenen wezen naar ‘Die Kale uit Oss’ als de man achter het transport. Die Kale was de bijnaam van R. Doordat Martien R. het ook in afgeluisterde gesprekken over de “gekiepte” lading heeft, vindt justitie dat er genoeg bewijs is.

Het andere transport, van 315 kilo cocaïne, werd twee weken geleden al besproken. R. zelf heeft eerder steeds ontkend dat hij iets met cocaïne deed. Hij had een partij hout besteld, zei hij. Hij was maandag niet in de rechtbank. Hij boycot het proces, net als nagenoeg alle verdachten en advocaten, omdat hij denkt “dat het vonnis al klaarligt”.