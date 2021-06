Rutte: vraag ‘wie met wie’ nog niet opgelost

De partijleiders Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra van respectievelijk VVD, D66 en CDA hebben maandag met informateur Mariëtte Hamer gesproken over “de grotere thema’s” voor de langere termijn. De vraag “wie met wie” moet gaan regeren, is nog niet opgelost, liet Rutte na afloop weten.

Tot nu toe had Hamer zich gebogen over de vraag hoe een herstelplan voor Nederland voor na de coronacrisis eruit moet komen te zien. Maar haar opdracht was ook om uit te zoeken welke partijen een nieuw kabinet kunnen gaan vormen en die zoektocht verloopt moeizaam. Vrijdag liet de informateur weten er meer tijd voor nodig te hebben.

Tijdens het gesprek met de drie partijen is het “even” over de daadwerkelijke kabinetsformatie gegaan, geeft Rutte desgevraagd doe. “Maar daar hebben we verder geen inhoudelijke conclusies aan verbonden.” Volgens de VVD-leider is het niet gek dat de vraag welke partijen straks de coalitie gaan vormen, niet aan bod is gekomen. “Door erover te praten, krijg je de oplossing vaak niet dichterbij. Dat is een geheimzinnige uitspraak, maar het is ingewikkeld.”

VVD en D66 zijn als de twee grootste partijen min of meer tot elkaar veroordeeld. Ook zonder CDA is het lastig een meerderheidscoalitie samen te stellen, zolang de twee liberale partijen samenwerking met de PVV van Geert Wilders uitsluiten.

Kaag wil een zo progressief mogelijk kabinet, met daarin bij voorkeur de PvdA én GroenLinks. Die twee partijen willen ook alleen samen meeregeren. Maar Hoekstra en Rutte zien daar niets in. Zij willen hooguit met de PvdA óf GroenLinks in zee, maar liever nog met de ChristenUnie, JA21 of Volt.