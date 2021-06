‘Samenleving neemt veel vrijheden, maar optreden bij excessen’

De samenleving heeft de versoepelingen van de coronaregels in het afgelopen weekeinde goed gevierd. Sterker nog: veel mensen gedragen zich alsof er al helemaal geen regels meer zijn, terwijl pas eind juni naar verwachting alleen de mondkapjesplicht en afstand houden nog voorgeschreven zijn. “Je houdt dat niet meer tegen, maar we blijven wel optreden tegen excessen”, zegt Hubert Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. Het beraad maakt zich vooral zorgen over de groepsvorming.

“We zitten met zijn allen in een bus die steeds harder gaat rijden op weg naar een groene vallei. Maar we moeten wel op tijd op de rem trappen, om te voorkomen dat die bus net voor het einde een ravijn in rijdt”, aldus Bruls. Hij wijst erop dat het aantal besmettingen op dit moment hoger is dan in juni vorig jaar. “Dat moeten we serieus nemen, het is nog niet gedaan. Je moet er niet aan denken dat er zelfs lokaal of regionaal toch weer strengere regels nodig zijn.”

Excessen zijn volgens de burgemeesters onder meer feestjes waar veel te veel mensen bij elkaar komen. Dat gebeurt volgens hen niet alleen onder jongeren, ouderen maken zich er ook schuldig aan. De voorzitters van de veiligheidsregio’s houden ook de situatie bij het EK voetbal goed in de gaten, dat komend weekeinde begint. “We lopen nooit op de zaken vooruit, maar als tientallen mensen met elkaar op straat naar de tv gaan kijken moeten we wel handhaven. Afstand houden is echt nog erg belangrijk.”