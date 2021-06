Van Ark: onafhankelijk onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden

Het kabinet laat een extern onderzoek doen naar de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Demissionair minister Tamara van Ark, politiek verantwoordelijk voor de deal, vindt dat “de onderste steen boven” moet. Maandag of dinsdag stuurt zij een brief aan de Tweede Kamer waarin ze met meer details komt over het onderzoek.

De minister kreeg donderdag tijdens het coronadebat in de Kamer vragen over de mondkapjesdeal. Met de overeenkomst met de opiniemaker en CDA-lid Van Lienden was een bedrag van meer dan honderd miljoen euro gemoeid, waarmee het een uitzonderlijk grote deal was. De Kamer wilde weten waarom juist hij die opdracht wist binnen te halen, en of zijn politieke connecties daarin een rol hebben gespeeld. Van Lienden schreef mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA.

Ook vroeg de Kamer of het gebruikelijk was dat de mondkapjes al voor levering werden afgerekend, zoals bij de deal met Van Lienden gebeurde. PVV-leider Geert Wilders zei dat de minister moest proberen de overeenkomst met het bedrijf van Van Lienden ongedaan te maken.

Van Ark zegde al toe een en ander uit te zoeken. Wie het onderzoek gaat uitvoeren en wat precies de onderzoeksvraag is, wil het ministerie nu nog niet zeggen omdat eerst de Kamer wordt geïnformeerd.

Van Lienden verkocht mondkapjes vanuit een stichting zonder winstoogmerk, maar ook vanuit een andere onderneming. Dat laatste bedrijf verdiende bruto 28 miljoen euro, vertelde hij in Buitenhof, waarvan 9 miljoen bij de bv van Van Lienden zelf terechtkwam. Zijn zakenpartners verdienden ieder 5 miljoen. Intussen deed Van Lienden het voorkomen alsof hij zich geheel belangeloos inzette, met als doel beschermingsmiddelen regelen voor de zorg.

Van Lienden zei zondag in Buitenhof spijt te hebben van de constructie en de manier waarop hij daarmee naar buiten trad. Hij stelde dat hij van plan is zijn deel van de winst te beleggen om met het rendement maatschappelijke doelen te ondersteunen.