Aruba stelt mondkapje niet langer verplicht voor gevaccineerden

Op Aruba zijn mensen die volledig zijn gevaccineerd per 9 juni niet langer verplicht een mondkapje te dragen. Dat heeft de regering maandag bekendgemaakt. Bedrijven mogen nog steeds een mondkapje in hun zaak verplichtstellen, maar de overheid denkt dat daar weinig gebruik van zal worden gemaakt.

Op maandag werden twee coronabesmettingen geregistreerd. In totaal waren die dag 41 Arubanen besmet en elf niet-ingezetenen. Sinds het begin van de crisis zijn 107 coronapatiënten op het eiland overleden, waaronder één niet-ingezetene. Omdat het aantal besmettingen al langere tijd laag is, vindt de overheid het verantwoord verdere versoepelingen door te voeren.

Zo is publiek weer toegestaan bij sportwedstrijden. Er geldt nog wel steeds een verbod op dansen. Verder zijn er minder reisrestricties. Aruba, Curaçao en Bonaire vormen vanaf woensdag een ‘bubble’, wat betekent dat reizigers tussen die landen die twee keer zijn gevaccineerd geen testen hoeven te laten zien.

Verder trekt het eiland weer veel toeristen, vooral Amerikanen. In mei van dit jaar lag het aantal bezoekers op meer dan zeventig procent van het aantal dat in 2019 in dezelfde maand naar Aruba kwam. Ook meert deze week, net als op Curaçao, voor het eerst sinds een jaar weer een cruiseschip aan. Sint Maarten had van de Caribische eilanden van het Koninkrijk de primeur en ontving enkele dagen geleden al voor het eerst een cruiseschip.