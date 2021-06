Kaag verwacht dat informateur spoedig met advies komt

D66-leider Sigrid Kaag heeft “goede hoop” dat informateur Mariëtte Hamer spoedig met haar eindverslag komt, waarin zij ook partijen zal selecteren die over een nieuwe coalitie gaan praten. De gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet zullen “echt wel binnenkort een nieuwe vorm gaan aannemen”, zei Kaag dinsdag na een nieuw onderhoud met de informateur.

Hamer heeft nog een aantal gesprekken te gaan en “maakt gepaste haast”. Volgens Kaag willen alle partijen dat er tempo wordt gemaakt. De informateur had eigenlijk tot 6 juni de tijd voor haar eindverslag, maar vroeg vorige week om extra tijd. Ze wilde toen geen deadline verbinden aan het inleveren van haar eindverslag.

D66 en VVD waren de winnaars van de verkiezingen, maar verschillen van mening over welke partijen moeten aanschuiven in de formatie. Kaag zet in op een coalitie met CDA, PvdA en GroenLinks. Maar VVD wil net als het CDA niet met twee linkse partijen in een coalitie gaan zitten. CDA-leider Wopke Hoekstra blijft daarbij voortdurend zeggen dat hij een rol in de oppositie niet uitsluit.