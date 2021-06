De Jonge: mogelijk toch losse afspraken naast coronareisregels EU

Als het niet lukt om het in Europa eens te worden over soepelere coronaregels voor reizen deze zomer, gaat het kabinet misschien toch met andere landen onderlinge afspraken maken. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge woensdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. De Jonge vindt dat sommige landen regels bepleiten die strenger zijn dan nodig. Volgens De Jonge moet het wel “praktisch” blijven.

In de Europese Unie wordt nog onderhandeld over de praktische invulling van het digitaal coronacertificaat (DCC). Met zo’n DCC kunnen inwoners van de EU-lidstaten laten zien dat ze recent getest zijn, gevaccineerd zijn of van een besmetting zijn hersteld. Het land waar ze dan naartoe willen, moet ze dan in principe toelaten. De vraag is nog in welke gevallen het nodig is om zo’n certificaat te laten zien en wanneer mensen voor een certificaat in aanmerking komen.

Nederland heeft een aantal bedenkingen bij het voorstel van de Europese Commissie. Zo is het idee dat er gekeken wordt naar het aantal positieve coronatests in het land waar een reiziger vandaan komt, terwijl het volgens De Jonge logischer zou zijn om ook naar het aantal gevaccineerden en naar de verspreiding van het virus te kijken.

Als de besmettingsgraad wel een criterium blijft, zou de minister graag zien dat dat wordt versoepeld. Het huidige voorstel vindt hij onnodig streng. Ook vindt hij het niet zinvol om een DCC te vragen aan kinderen van zes jaar en ouder, zoals nu het idee is. Nederland zou die grens liever op 13 jaar stellen. Hij sprak overigens wel de verwachting uit dat er een compromis van 12 jaar uit zou komen.

Het liefst zou De Jonge zien dat de lidstaten het allemaal eens worden over een soepeler beleid. Toch bestaat volgens de minister de kans dat dat niet lukt omdat een of meer lidstaten scherpere eisen stellen. Dan gaat hij proberen namens Nederland afspraken te maken met andere landen onderling. “Mijn inzet is geharmoniseerd, maar de uitkomst kan wel eens zijn dat we toch een aantal bilaterale afspraken gaan maken, omdat ik wil dat het vooral ook een beetje praktisch blijft voor onze mensen.”

De regels rond het DCC worden volgende week vastgesteld en gaan dan vanaf 1 juli in.