Informateur Hamer ontvangt partijleiders in koppels

Informateur Mariëtte Hamer ontvangt donderdag de leiders van zes partijen die mogelijk een rol kunnen gaan spelen in de kabinetsformatie. Zij doet dat in drie koppels, waarbij steeds twee partijleiders bijeen zitten die inhoudelijk ver van elkaar afstaan.

Om 11.00 uur zijn Wopke Hoekstra (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) uitgenodigd bij Hamer. De christendemocraten zijn ondanks hun verkiezingsnederlaag in maart bereid mee te praten over een nieuw kabinet, maar staan niet te springen bij samenwerking over links. Onder meer de klimaat- en stikstofplannen van GroenLinks liggen slecht bij de CDA-achterban.

’s Middags om 14.30 uur is de beurt aan Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Die partijen zaten de afgelopen jaren al samen in de coalitie. Maar daarvoor moest D66 wel pas op de plaats maken met medisch-ethische kwesties die bij de ChristenUnie erg gevoelig liggen. Daartoe zijn de sociaal-liberalen na hun verkiezingswinst in maart niet nog een keer bereid.

Vanaf 16.00 uur schuiven Mark Rutte (VVD) en Lilianne Ploumen (PvdA) aan bij de informateur. Ook zij werkten eerder samen in een kabinet. Maar met name op sociaal-economisch terrein liggen de verkiezingsprogramma’s van de twee partijen mijlenver uit elkaar.