Middelbare scholieren krijgen uitslag eerste tijdvak eindexamens

Middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan, krijgen donderdag te horen of ze in één keer zijn geslaagd. Om dat te vieren hijst onderwijsminister Arie Slob in Utrecht de vlag, samen met scholierenorganisatie LAKS.

In totaal doen bijna 200.000 middelbare scholieren dit jaar eindexamen. Vanwege de coronapandemie is het tijdschema aangepast. De toetsen zijn verdeeld over drie tijdvakken. De uitslag van het eerste tijdvak wordt donderdag bekendgemaakt.

Het tweede tijdvak begint op 14 juni. Leerlingen mogen ervoor kiezen een eindexamen pas in dat tweede tijdvak voor het eerst te doen. Anderen kunnen in het tweede tijdvak al beginnen aan de herkansingen van de vakken uit het eerste tijdvak. De uitslagen uit de tweede fase volgen op 2 juli. Van 6 tot en met 9 juli zijn de laatste herkansingen en op 15 juli horen de laatste leerlingen of ze geslaagd zijn.

PostNL meldde dinsdag dat de examenpost van twaalf scholen is vertraagd of vermist. Woensdag werd bekend dat de examens van negen scholen alsnog zijn bezorgd en dat van ongeveer 150 leerlingen van drie scholen de examens nog zoek zijn. Die 150 scholieren hoeven niet opnieuw examen te doen. Slob heeft besloten dat zij het resultaat na de eerste nakijkronde mogen laten meetellen. Dit eerste resultaat is al wel vastgelegd. Eindexamens worden eerst door de eigen docent van een leerling nagekeken en vervolgens opgestuurd voor een tweede correctieronde.