1417 nieuwe coronagevallen, laagste aantal sinds half september

Slechts 1417 nieuwe coronagevallen zijn afgelopen dag aan het licht gekomen. Dat is het laagste aantal sinds 15 september.

Het aantal positieve tests ligt ook lager dan de 1450 die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag meldde en de 1473 van maandag, terwijl vrijdagen doorgaans juist de hoogste aantallen binnen de week hebben.

In de afgelopen week zijn 11.401 mensen positief getest, gemiddeld 1629 per dag. Ook dat is het laagste peil sinds september.

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad kregen 88 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam heeft 84 bevestigde besmettingen. In Amsterdam werden 52 mensen positief getest. Voor de hoofdstad is dat het laagste aantal sinds 22 augustus vorig jaar. Daarna volgen Utrecht (51) en Venlo (23). Goeree-Overflakkee had 22 nieuwe gevallen, naar verhouding behoorlijk veel.

In maar liefst 88 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn Leiderdorp, Veenendaal, Houten en Diemen. Verder waren er 60 gemeenten waar maar één nieuw geval aan het licht kwam, waaronder Nieuwegein, Aalsmeer, Wageningen, Kerkrade, Landgraaf en Meppel.

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer. Dat wil niet zeggen dat deze drie mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,67 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.